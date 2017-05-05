Евреям в Азербайджане живется комфортно и безопасно - глава фонда

2017-05-05 17:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Евреям в Азербайджане живется комфортно и безопасно, сказал президент Фонда этнического взаимопонимания США Марк Шнайер на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает в пятницу МИД Азербайджана.

Шнайер высоко оценил религиозную толерантность, которая существует в Азербайджане на протяжении многих веков. Президент фонда также особо подчеркнул роль Азербайджана в пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога.

На встрече стороны обсудили нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и США и Азербайджаном и Израилем, провели обмен мнениями по вопросам успешного сотрудничества между Азербайджаном и еврейским обществом США.

Была отмечена важность расширения связей между общинами.