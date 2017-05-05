В школе искусств прошло мероприятие, посвященное дню рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
2017-05-05 17:49 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend Life/ - Детская школа искусств №5 провела мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма Баку.
На вечере присутствовали начальник Главного управления Вугар Зейналов, деятели культуры и искусства, преподаватели учебного заведения.
Вначале гости ознакомились с выставкой работ учеников классов живописи. Далее была представлена музыкальная программа, которая включала произведения Фикрета Амирова, Ниязи, Гара Гараева и других композиторов, а также народные песни.
Музыкальная программа была встречена публикой с большим интересом.
(Автор: Джани Бабаева )