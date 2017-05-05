Заместитель председателя Госкомитета: «Армения пытается заселить сирийскими армянами оккупированные территории Азербайджана»

2017-05-05 18:21 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, пресс-секретарь и заведующий отделом межрелигиозного диалога и интеграции в мэрии австрийского города Граз Томас Рачакович отметил важность интеграции мигрантов. Директор кафедры экономической солидарности (Университет Abat Oliba CEU в Барселоне) Кармен Пара Родригез отметила, что 30 процентов населения Барселоны составляют мигранты. Президент Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике Патрик Таран заявил, что миграция распространяется в основном на города: «Мигранты составляют 15 процентов трудоспособного населения в Европе. В Германии 20 процентов трудоспособного населения, то есть больше среднего показателя, составляют мигранты. До 2020 года только в университетах потребуются 85 миллионов людей специальных профессий. Это показывает потребность в мигрантах».

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Фуад Гусейнов сказал, что несмотря на небольшую численность населения, масштаб проблемы Азербайджана в связи с беженцами и вынужденными переселенцами такой же, как в Европе: «Более 120 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены новыми квартирами. На решение проблем этих людей было потрачено 6 миллиардов. Азербайджанское государство разрабатывает Программу большого возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома после освобождения из-под оккупации территорий Азербайджана. С этой точки зрения хочу в частности отметить восстановление села Джоджуг Марджанлы и подготовку жителей села к возвращению на свои родные земли. В Азербайджане никогда не было противостояния на этнической или религиозной почве. К сожалению, некоторые страны проявляют к беженцам и вынужденным переселенцам негативное отношение. В качестве одной из таких стран можно назвать Армению. Армения в частности не хочет принимать этнических армян, желающих приехать из Сирии. Армения пытается заселить сирийскими армянами оккупированные территории Азербайджана».

Панель продолжилась обсуждениями.