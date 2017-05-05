Президент ПА ОБСЕ осенью приедет в Азербайджан

2017-05-05 12:24 | www.oxu.az | 2

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристина Муттонен посетит Азербайджан скорее всего после летней сессии ПА ОБСЕ, вероятнее всего осенью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, ожидалось прибытие К. Муттонен до сессии, однако это не представилось возможным. По словам Б. Мурадовой, в настоящее время ведется работа над датой визита.

Отметим, летняя сессия ПА ОБСЕ состоится в этом году 5-9 июля в Минске.

Н.О.

