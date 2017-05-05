Минобороны РФ подготовило меморандум о создании зон деэскалации в Сирии

2017-05-05 17:56 | www.trend.az | 3

Минобороны РФ подготовило Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии для закрепления режима перемирия по прямому поручению президента РФ Владимира Путина, сообщил замглавы МО РФ Александр Фомин, передает РИА Новости.

"Документ был подготовлен Минобороны России по прямому поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для закрепления режима прекращения боевых действий на территории Сирии", — сказал Фомин.

Выполнение меморандума по зонам деэскалации в Сирии позволит фактически остановить гражданскую войну в стране, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Выполнение меморандума позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну в Сирии. Именно поэтому документ имеет важное значение для политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике", — сказал он.

Он подчеркнул, что принятию документа предшествовала основательная подготовительная работа со всеми участниками переговорного процесса. Президент РФ неоднократно обсуждал политическое урегулирование в Сирии с руководством Турции, США и других государств.

Вопрос создания зон деэскалации в Сирии обсуждался на встрече Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Сочи 3 мая, добавил Фомин.