Шойгу встретился с коллегами из Ирана, Турции, Сирии и Израиля

2017-05-05 17:59 | www.trend.az | 3

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках подготовки меморандума по зонам деэскалации в Сирии провел рабочие встречи с министрами обороны Ирана, Турции, Сирии, Израиля, сообщил замглавы российского оборонного ведомства Александр Фомин, передает РИА Новости.

"Министром обороны России были проведены рабочие встречи с министрами обороны Ирана, Турции, Сирии, Израиля", — сказал он.

Фомин добавил, что постоянные контакты осуществлялись по линии разведслужб и внешнеполитических ведомств. Проведена большая работа с сирийским руководством, лидерами формирований вооруженной оппозиции с тем, чтобы убедить их в необходимости принятия практических шагов по деэскалации конфликта, добавил он.