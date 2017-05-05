Украденный армянами и вывезенный из Карабаха в США ковер можно будет увидеть на выставке в Баку

2017-05-05 18:56 | www.apa.az | 2

Азербайджанский ковер, украденный армянами во время карабахской войны и вывезенный в США, будет представлен на выставке в Баку.

Как сообщает АПА, проживающий в Лос-Анджелесе наш соотечественник Эльшад Тахиров выкупил этот ковер на аукционе и отправил в Баку сотруднику информационного агентства Lent.az, входящего в «APA Holding».

Ковер продавался на виртуальной выставке как «Античный Армянский-Карабахский ковер», на нем на кириллице написано «На память от матери в честь дня рождения».

Ковер передали в Музей ковров, там он будет выставлен как «Ковер из Карабаха – Лос-Анджелеса, ожидающий своего владельца».

Отметим, некоторое время назад было направлено обращение к общественности с целью найти владельца ковра, однако сделать это не удалось.

Председатель правления ОАО «Azərxalça» Видади Мурадов сказал, что ковер принадлежит школе ковроткачества Зангиланского района и был изготовлен в середине ХХ века.