В США разгорелся новый скандал из-за «лишних» авиапассажиров – ВИДЕО

2017-05-05 12:34 | www.oxu.az | 2

Американская авиакомпания Delta столкнулась с волной критики, после того как семью с детьми сняли с рейса за отказ освободить одно из кресел в самолете.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC, видеозапись конфликта на борту посмотрели на YouTube уже более двух с половиной миллионов раз.

«Это федеральное преступление, вас с женой посадят в тюрьму, а детей отдадут приемной семье», - угрожала одна из членов экипажа в ходе конфликта.

Delta заявила, что сожалеет о «тяжелом опыте» и выплатит семье компенсацию.

Ранее в центре скандала оказалась авиакомпания United Airlines, насильственно выдворившая пассажира из самолета.

Конфликт в самолете Delta произошел 23 апреля на рейсе из Мауи на Гавайях в Лос-Анджелес.

На 8-минутном видео видно, как члены экипажа уговаривают Брайана Шира освободить место, за которое он заплатил.

Шир забронировал это место для своего старшего сына, который в итоге полетел другим рейсом. Сотрудники авиакомпании настаивали, что раз бронь была сделана на другого человека, двухлетний сын Брайана не может занимать это место.

На видео одна из сотрудниц авиакомпании также настаивает, что использование автокресла, в котором находился маленький ребенок, на борту запрещено. Она требовала, чтобы мальчик сидел у отца на коленях (на самом деле авиакомпания рекомендует перевозить маленьких детей именно в автокреслах).

По мнению Шира, он не нарушал никаких правил, а представители авиакомпании просто пытались освободить кресло для пассажиров, которым не хватило мест из-за овербукинга.

На видео сотрудники авиакомпании заявили Ширу: «Самолет не тронется с места... мы можем сидеть здесь всю ночь, если вы этого хотите».

Несмотря на то, что Шир позже согласился держать ребенка на руках, семью в итоге все равно выдворили из самолета.

Когда мужчина заявил, что ему некуда идти с двумя детьми, а других рейсов нет, сотрудница авиакомпании ответила ему: «Теперь вы сами по себе».

В итоге семья покинула самолет, а на их кресла, по утверждению Шира, посадили четырех человек, которым не хватало мест.

Семья Широв с двумя детьми в итоге вынуждена была ночевать в отеле и лететь на следующий день.

Спустя сутки после публикации видео Delta опубликовала письмо с извинениями.

«Цель Delta - всегда работать с клиентами, чтобы попытаться разрешить их проблемы в путешествии. Этого не случилось в этот раз, и мы приносим извинения», - говорится в письме.

И.Н.