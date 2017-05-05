Сегодня день рождения Ахмеда Джавада

2017-05-05 12:37 | www.oxu.az | 2

Ахмед Джавад родился 5 мая 1892 года в селе Сейфали Шамкирского района.

Как сообщает Oxu.Az, во время Балканской войны сражался на стороне Турции в составе «Кавказского отряда добровольцев». Будучи членом Общества милосердия, помогал сиротам и беженцам в Карсе, Эрзеруме и других городах.

В 1916 году выходит в свет сборник стихов Ахмеда Джавада «Гошма», а в 1919 году - «Далга» («Волна»). Этот период деятельности Ахмеда Джавада, получившего известность как поэт независимости, связан с Мамед Эмином Расулзаде. По предложению Расулзаде поэт вступает в партию «Мусават».

Пик творчества поэта связан с АДР, в борьбе за которую поэт принимал активное участие. В своем стихотворении «Азербайджан, Азербайджан!» Ахмед Джавад приветствовал провозглашение АДР. Воспевает трехцветное знамя Азербайджана в стихотворении «Азербайджанскому знамени».

После провозглашения АДР поэт продолжал педагогическую деятельность, проводил культурно-просветительскую работу, помогая министру просвещения АДР Юсифбейли Насиб-беку. Принимал активное участие в создании Азербайджанского университета. Ахмед Джавад - автор гимна Азербайджанской республики, созданного на музыку Узеира Гаджибекова.

В его поэзии запечатлен призыв к единению тюркских народов. В стихотворениях «Англичанин», «Чужак» выражает свое негативное отношение к захватчикам. В стихотворении «Эй солдат» воспел турецкую армию, пришедшую на помощь азербайджанскому народу в 1918 году.

После установления советской власти в Азербайджане Ахмед Джавад продолжал педагогическую деятельность. В 1920 году работал директором школы и учителем русского и азербайджанского языка в селе Хулуг Гусарского района, а с 1920 по 1922 год заведующим Отделом народного просвещения Губинского района.

В 1922-1927 годах учился на историко-филологическом факультете Азербайджанского педагогического института, одновременно работая преподавателем в техникуме им. Н.Нариманова.

В 1924-1926 годах работал ответственным секретарем Общества советских писателей Азербайджана. В 1925 году А.Джавада арестовывают за стихотворение «Гёйгёль».

В 1930 году переехал в Гянджу. С 1930 по 1933 год был преподавателем, а затем доцентом и заведующим кафедры русского и азербайджанского языков Института сельского хозяйства в Гяндже. В 1933 году А.Джаваду присвоили звание профессора. После этого он заведовал литературным отделом Гянджинского драматического театра.

В 1934 году А. Джавад вернулся в Баку, работал редактором отдела переводов в издательстве «Азернешр». В 1935-1936 годах заведовал отделом документальных фильмов на киностудии «Азербайджанфильм». В марте 1937 года А.Джавад был удостоен первой премии за перевод поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на азербайджанский язык.

А.Джавад перевел на азербайджанский язык произведения русских писателей и поэтов - А.С.Пушкина («Медный всадник»), М.Горького («Детство»), прозы И.Тургенева. Он переводил и произведения европейских классиков - В.Шекспира («Отелло»), Ф.Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль»), К.Гамсуна («Голод»).

В начале июля 1937 года А.Джавада арестовали. 13 октября 1937 года он был расстрелян. Репрессиям подверглись члены семьи А.Джавада. Его жена Шукри-ханум была выслана в Казахстан, четверых детей разлучили.

В декабре 1955 года А.Джавад был оправдан. После этого были изданы его книги «Шеирлер» (1958), «Сен аглама, мен агларам» (1991), а также переводы, осуществленные им: «Гаргантюа и Пантагрюель» Ф. Рабле (1961), трагедии «Отелло» и «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (1962), поэма Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (1978).

A.C.

