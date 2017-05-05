Я развелся с супругой…

2017-05-05 18:04 | www.trend.az | 2

Вопрос:

Добрый день, уважаемый господин Шнеер. У нас такая ситуация, я развелся с супругой. Живем мы в одной квартире у нас двое детей. Квартира куплена мной до брака, супруга и дети там прописаны. Жить совместно невозможно после развода. Супруга с квартиры уходить не хочет, согласия на продажу квартиры тоже не дает. Я хочу продать квартиру и разъехаться.

Вопрос у меня такой: могу ли я обратиться в суд и через суд продать квартиру? И должен ли я выплатить компенсацию от продажи квартиры супруге? Если да то, в каком размере? Или это определяет суд? Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Так как квартира была приобретена вами до заключения брака, она не считается совместной собственностью супругов и ваша бывшая супруга прав на нее не имеет.

Однако, продать квартиру без согласия законных представителей несовершеннолетних детей (а одним из таких представителей является ваша бывшая супруга) невозможно.

Соответственно, в вашей ситуации необходимо обратиться в суд, который определит с кем из родителей будут проживать дети (если согласия по этому вопросу между родителями не достигнуто). Если дети будут проживать с матерью, то вы должны будете выплатить ей компенсацию, размер которой определит суд.

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