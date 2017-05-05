"Мама я в Дубае", или Зажигательный драйв МОТа в Баку (ФОТО)

2017-05-05 18:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Популярный российский рэпер МОТ вновь выступил в Баку с большим концертом, сообщает Trend Life. Концерт при поддержке Hotel Badamdar Baku прошел на сцене Electra Events Hall.

Его клипы собирают десятки миллионов просмотров на YouTube, а совместные работы с самыми популярными артистами России, а мгновенно попадают в ротацию большинства радиостанций и телеканалов и возглавляют первые строчки чарта iTunes. Концерты МОТа (Матвей Мельников) - всегда событие, он не только отлично читает рэп, поет, но и делает настоящее шоу с живыми музыкантами и танцорами.

Сольный концерт одного из самых ярких звезд музыкального лейбла "Black Star состоялся в рамках большого тура по городам СНГ и Европы. Зажигательный драйв и неиссякаемая энергетика исполнителя привнесли в весенний теплый вечер Баку особый ритм, не позволяя ни одному зрителю стоять в стороне и быть просто слушателем. Публика стала непосредственным участником концерта, часто повторяя слова в песнях артиста. В концертной программе были исполнены хиты, среди которых "Капкан", “Мама я в Дубае”, “День и ночь”, “Кислород”, “Абсолютно все” и новые композиции. Нет сомнения, что и очередная встреча с кумиром снова никого не оставила равнодушным и раскрыла новые грани таланта этого популярного молодого исполнителя.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)