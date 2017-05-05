Азербайджан - пример мультикультурализма - посол Венгрии

2017-05-05 18:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - пример мультикультурализма, сказал Trend в пятницу посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

По его словам, проводимый в Баку IV Всемирный форум по межкультурному диалогу будет только расширяться. "Форумы, проводимые в Баку, с каждым годом становятся все более популярными", - сказал посол.

Как сказал дипломат, это мероприятие дает возможность Азербайджану заявить о себе в мире.

В Баку проходит IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, тема которого «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

В рамках форума, который продолжится до 6 мая, проходят сессии и мероприятия, где рассматриваются вопросы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые проведены заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ. Для участия в форуме в Баку прибыли президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Анаханум Хидаятова)