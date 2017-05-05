Минобороны: “Cвоевременно выявлен провокационный план армян в Тертерском направлении”

2017-05-05 19:51 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении Министерства Обороны.

В результате предпринятых эффективных и упреждающих действий, данный план противника был своевременно выявлен.



Министерство обороны заявляет, что оперативная обстановка вдоль линии фронта и ситуация в целом находится под нашим постоянным контролем. В тоже время предупреждаем, что и впредь подобная деятельность врага будет более решительно пресекаться. Ответные меры будут беспощадными и вся ответственность за крупные потери, которые противник понесет, целиком и полностью будет ложиться на криминальное военно-политическое руководство Армении.