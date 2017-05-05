Набравшие 700 баллов абитуриенты – ВИДЕО

2017-05-05 12:51 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане на вступительных экзаменах в этом году 3 абитуриента показали максимальный результат - 700 баллов. Двое их них сдали экзамен по II, а один – по III группе специальностей.

На вступительных экзаменах по II группе специальностей ученица школы-лицей №3 Арзу Мамедзаде и Бакинского турецкого лицея «Тюркие Диянет Вегфи» Джавад Алиев набрали 700 баллов.

Арзу Мамедзаде стала первой абитуриенткой из Агджабеди, набравшей 700 баллов. Она говорит, что всегда верила в свой успех. О том, что она набрала 700 баллов, Арзу узнала от матери. Девушка намерена продолжить образование на факультете международных отношений.

Другой набравший 700 баллов абитуриент Джавад Алиев рассказал, что успевает и заниматься, и отдыхать. Джавид Алиев намерен стать экономистом.

Единственной представительницей III группы специальностей, набравшей максимальный балл, стала ученица лицея имени Зарифы Алиевой Сабина Исмайлова. По словам девушки, она ожидала высокого результата, но 700 баллов стали для нее неожиданностью. Сабина говорит, что во время подготовки к экзамену очень важен нормальный отдых. Сабина Исмайлова хочет стать или юристом, или филологом.

Oxu.Az представляет более подробный видеорепортаж Xezerxeber на эту тему:

З.Г.

