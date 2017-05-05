Достигнуто первичное соглашение по увеличению поставок нахчыванской продукции в Турцию

2017-05-05 18:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан достиг первичного соглашения по увеличению поставок нахчыванской продукции в Турцию. Это было отмечено на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и посла Турции Эркана Озоралла.

Согласно сообщению министерства экономики, было подчеркнуто, что с целью проведения дальнейших переговоров в мае Азербайджан посетит турецкая делегация.

Министр экономики Шахин Мустафаев в ходе встречи отметил стратегический уровень отношений между Азербайджаном и Турцией. По словам Мустафаева, в Турцию вложено наибольшее число азербайджанских инвестиций - девять миллиардов долларов. В свою очередь, Турция вложила в экономику Азербайджана 11 миллиардов долларов. Кроме того, добавил министр, в Азербайджане зарегистрированы 2,9 тысячи компаний с турецким капиталом, а в Турции - почти две тысячи компаний с азербайджанским капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года составил 552,7 миллиона долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 308,7 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

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