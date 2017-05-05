Россия и США обсудят возврат к договору о предотвращении инцидентов в небе Сирии

2017-05-05 18:35 | www.trend.az | 3

Минобороны России в ближайшее время обсудит с американскими военными возвращение России к полноценному участию в меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

"Данное соглашение является действенным инструментом по исключению опасных инцидентов в воздухе. После удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат российская сторона приостановила свое участие в данном соглашении. Вопрос возвращения России к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии будет обсуждаться в ходе двухсторонних контактов с американскими коллегами в самое ближайшее время", - сказал он.