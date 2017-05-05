Тале Гейдаров: “Нам хотелось добиться лучшего результата”

2017-05-05 20:33 | www.apa.az | 4

После окончания финального матча Кубка Азербайджана с «Карабахом» президент клуба «Габала» Тале Гейдаров ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает apasport.az, Т.Гейдаров оценил выступление команды и рассказал о планах на следующий сезон.

- Сперва «Габала» упустила шанс стать чемпионом, а затем проиграла в финале кубка. Как вы оцениваете выступление команды?

- Мы добились минимума того, чего хотели добиться и в чемпионате, и в кубке страны. Думаю, что в целом выступление команды можно оценить как нормальное. Но, конечно же, нам хотелось добиться лучшего результата. Цель заключалась в том, чтобы стать чемпионом, хотя бы завоевать кубок. На этот раз не получилось. Мы постараемся добиться этого в следующий раз.

- Как вы считаете, чего не хватило команде?

- Думаю, что большую роль сыграли профессионализм «Карабаха», то, что они показали стабильную игру и в чемпионате, и в кубке страны. Они были нашим главнейшим соперником. Заранее было известно, что основная борьба развернётся между этими двумя командами. Мне кажется, что самым главным фактором, помешавшим нам, был «Карабах». И ещё, мы потеряли много очков, которые не должны были потерять, неожиданно для себя потеряли очки в матчах с некоторыми командами.

- Вы продолжите сотрудничество с главным тренером Романом Григорчуком?

- Об этом мы ещё не говорили. Мы побеседуем об этом в ближайшие дни. Надеюсь, что мы продолжим сотрудничество с главным тренером.

- В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы. Как вы будете готовиться к этому, будут ли новые трансферы?

- Окончательное решение в связи с новыми игроками примет главный тренер. Мы как руководство окажем всяческую поддержку. Но в связи с бюджетом изменения будут произведены в том плане, что он не увеличится. Возможно, он будет сокращён, но мы намерены сохранить нынешний бюджет. Мы планируем также приобрести нескольких игроков.

- Ваша команда получила определённую прибыль за участие в нынешнем еврокубковом сезоне. Вы можете приобрести суперзвезду на эти деньги?

- Мы будем действовать с учётом нашего бюджета и прибыли, полученной от участия в этих соревнованиях.

- В чём будет заключаться ваша цель в Лиге Европы?

- Легко ждать того, что мы повторим достигнутые успехи. Все мы ждём от команды попадания в групповой раунд. Не нужно забывать о том, что нам это удалось дважды подряд. Это само по себе было рекордом. Для того чтобы снова попасть в этот групповой раунд нам нужно вновь установить рекорд. Это очень трудный процесс. Но если нам удастся дойти до группового раунда, то там мы постараемся не повторить прошедшую неудачу, набрать очки и если получится, то выйти из группы.

- Было бы интересно узнать ваше отношение к проведению финального матча за кубок в Нахчыване. Какова была атмосфера? Повлияла ли как-то на футболистов жаркая погода?

- Было очень приятно приехать в Нахчыван. Это родина моего отца. Отрадно видеть то, что здесь много болельщиков. Что касается состояния поля, то в Баку были поля и с лучшим газоном. Финал можно было провести и в столице. Надеюсь, что на следующий раз такие решения будут принимать, посоветовавшись. И «Карабах», и «Габала» азербайджанские команды. В футбол играют для болельщиков. Мы могли стать свидетелями игры в прекрасной атмосфере. Надеюсь, что независимо от того, кто выйдет в финал в следующем году эти вопросы будут продуманы лучше. Конечно, нам хотелось бы снова провести игру в Нахчыване. Можно провести товарищескую встречу для того, чтобы порадовать болельщиков.

- Чемпионство и кубок страны превратились в проблему для «Габалы». Возник ли у вас упадок духа с учётом того, что в период кризиса ускорился процесс развала клубов?

- Упадка духа не возникает. Если ошибки связаны с нами, то здесь не может возникнуть упадок духа. Его может породить вмешательство извне. Нехорошо, когда клубы разваливаются. Поэтому мне бы хотелось, чтобы со стороны оказали поддержку для пресечения этого. Руководство клуба не может взвалить на себя всю нагрузку. Было бы очень хорошо, если бы помогли со стороны.