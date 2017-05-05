Шер получит почетную премию Billboard

2017-05-05 12:57 | www.oxu.az | 2

Певица Шер получит почетную премию «Икона» от журнала Billboard. Она лично придет за призом и споет свой хит Believe. Это будет ее первое выступление на церемониях вручения наград за более чем 15 лет.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В разное время почетную премию Billboard присуждали таким артистам, как Селин Дион, Принс, Дженнифер Лопес, Стиви Уандер.

Как заявила Шер, для нее большая честь получить премию «Икона» и выйти на сцену, чтобы отпраздновать свою любовь к музыке вместе с фанатами.

Церемония вручения Billboard Music Awards пройдет 21 мая.

A.C.

