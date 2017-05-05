Организаторы «Евровидения» объяснили возможные санкции против России и Украины

2017-05-05 13:07 | www.oxu.az | 2

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС), который организует международный музыкальный конкурс «Евровидение», прокомментировали возможное введение санкций против России и Украины.

Как передает Oxu.Az, oни заявили Rambler News Service, что штрафы в случае нарушения устава соревнования являются стандартной практикой.

По словам представителей союза, отступление стран-участниц от правил «Евровидения» еще предстоит доказать. В ЕВС подчеркнули, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании после проведения конкурса в Киеве.

Ранее в четверг сообщалось, что глава оргкомитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг рассказал о возможном введении санкций против Украины и России. Киев могут оштрафовать за то, что он не обеспечил допуск к участию в конкурсе певице Юлии Самойловой. Москва, по словам Фрайлинга, нарушила устав, не принимая участия в различных заседаниях организации, проходивших на Украине в преддверии «Евровидения». Он отметил, что страны могут обязать выплатить денежную компенсацию или же отстранить от участия в вокальном соревновании на три года.

Полуфиналы «Евровидения - 2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

A.C.

