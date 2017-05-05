Минналогов Азербайджана перевыполнило прогноз по отчислениям в госбюджет

2017-05-05 18:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2017 года налоговые поступления в госбюджет Азербайджана достигли почти 2,3 миллиарда манатов, что на 6,3 процента больше прогноза, сообщает в пятницу министерство по налогам.

В 2017 году в Азербайджане по линии министерства по налогам прогнозируются поступления в размере 7,51 миллиарда манатов, или 46,2 процента от общего объема бюджетных доходов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2017 год утверждены в размере 16,255 миллиарда манатов, расходы - 16,9 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Официальный курс на пятое мая составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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