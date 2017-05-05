Россия переводит все рейсы с Беларусью в международный сектор

2017-05-05 19:13 | www.trend.az | 3

Все рейсы в Беларусь и из Беларуси будут обслуживаться в международном секторе аэропортов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службы аэропортов Жуковского и Внуково.

Как следует из ответа пресс-службы аэропорта Жуковский на запрос ТАСС, эта норма распространится на все аэропорты России. В пресс-службе Внуково добавили, что для граждан РФ и Беларуси правила вылета и прилета останутся прежними: передвижение будет осуществляться по внутреннему паспорту, без прохождения погранконтроля.

"С 15 мая все рейсы с Беларусью переносят в международный сектор в соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации от 11.04.2017 № 143", - сообщили в Жуковском.

Приказ минтранса "О внесении изменений в Типовую схему организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденную приказом министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2010 г. № 21", был зарегистрирован в минюсте в середине апреля 2017 года.

"Действительно рейсы в Беларусью переводятся в сектор международных линий, граждане третьих стран будут проходить пограничный контроль, как любой иностранный гражданин. Для граждан РФ и Беларуси правила остаются неизменными, перелет будет осуществляться по внутреннему паспорту без пограничного контроля", - добавили во Внуково.

МИД Беларуси получил официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе авиарейсов в международные сектора российских аэропортов.

"Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов, - отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, - и оперативно проинформировали заинтересованных лиц, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, министерство внутренних дел и министерство транспорта Республики Беларусь".

По его словам, российская сторона заверила, что "новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан". "Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы", - заметил Мирончик.