Сейран Оганян боится возвращаться в Армению

2017-05-05 13:15 | www.oxu.az | 2

Экс-министр обороны Армении, один из лидеров блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) Сейран Оганян после прошедших в стране парламентских выборов уехал в Москву и не намерен возвращаться на родину.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет армянская газета «Жаманак».

В узких кругах экс-министр заявил, что не хочет возвращаться в Армению, поскольку опасается преследований со стороны властей.

«Оганян опасается, что его может постичь судьба Самвела Бабаяна, арестованного по уголовному делу о незаконном ввозе и хранении оружия», - говорится в публикации.

Н.О.