Салим Муслимов: Система пособий по безработице будет автоматизирована

2017-05-05 13:20 | www.oxu.az | 2

Как следующая стадия реформ в направлении прозрачности сферы деятельности министерства труда и социальной защиты населения в электронной плоскости, ведутся работы по автоматизации другой сферы деятельности министерства – системы служб занятости и пособия по безработице.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в статье министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова под названием «Доктрина социального развития, превратившая благосостояние гражданина в основную цель прогресса экономики».

Министр отметил, что эти работы уже подходят к концу:

«Новая электронная система позволит более эффективно и гибко организовать работу по обеспечению безработных и ищущих работу граждан подходящей работой и удовлетворению спроса на рабочую силу на трудовом рынке», - говорится в статье.

У.А.

