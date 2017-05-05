Директор Египетского национального центра перевода побывал в Переводческом центре Азербайджана

2017-05-05 19:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пятого мая директор Египетского национального центра перевода Анвар Могис посетил Переводческий центр при кабинете министров Азербайджана.

Как говорится в сообщении центра, распространенном в пятницу, на встрече было рассказано о внимании, оказываемом Переводческим центром арабской литературе, переводе и издании в различные годы на азербайджанском языке произведений известных арабских писателей Наджиба Махфуза, Махмуда Теймура, Ихсана Абдула Гуддуса. Стороны обсудили реализованные центрами совместные проекты, в том числе изданную в марте этого года в Каире книгу «Современный азербайджанский рассказ», а также вопросы издания и презентации в других арабских странах книг отдельных писателей.

“Одним из основных направлений представления в мире образцовой азербайджанской модели религиозной терпимости и взаимопонимания народов является пропаганда азербайджанской литературы. Разумеется, для получения информации о народе, его национальном мышлении, быте и духовных устоях в первую очередь обращаются к созданной этим народом литературе. Весьма похвальна деятельность Центра в деле пропаганды азербайджанской литературы”, - отметил Анвар Могис.

В конце встречи гостю были подарены одни из последних изданий Центра – “История или биография азербайджанского народа”, а также составленный в связи с объявленным в Азербайджане Годом исламской солидарности “Азербайджано-арабский разговорник”.