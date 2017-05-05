Могерини: “США теряют лидерство в решении мировых проблем”

2017-05-05 20:49 | www.apa.az | 3

США теряют лидерство, Евросоюз же, напротив, становится надежным партнером в решении мировых проблем.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Евросоюз имеет возможность занять позицию надежного и сильного партнера в решении крупных мировых проблем, в тех сферах, где Вашингтон теряет свое лидерство", - заявила она в пятницу на конференции в итальянской Флоренции.

Отвечая на вопрос о "непредсказуемости" президента США Дональда Трампа, Могерини заявила, что "европейский путь состоит не в том, чтобы играть с провокациями".

"Люди хотят работать с ЕС, не потому что они нас любят, а потому что они знают, чего от нас ожидать, а в этот геополитический момент предсказуемость становится добавленной стоимостью", - сказала глава европейской дипломатии.