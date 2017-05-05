Иванка Трамп «зажигает» на кухне – ВИДЕО

2017-05-05 13:26 | www.oxu.az | 2

Опубликованное видео зажигательных танцев помощника президента США с сыном Джозефом стало своеобразной рекламой книги Иванки о материнстве, которая на днях появилась в продаже.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik, кадры зажигательных танцев помощника президента США Иванки Трамп со средним сыном Джозефом опубликованы на ее страницах в соцсетях. Действие, судя по всему, происходит на кухне. За шуточной вечеринкой наблюдает младший сын — годовалый Теодор.

«Маленькие радости важны, особенно, когда работаешь мамой. Отрываемся после работы на танцевальной вечеринке с моими мальчиками. Working Mother Magazin обозначил десять моментов, которые я должна сказать в своей книге о материнстве», - написала Иванка в подписи под видео.

В семье Иванки Трамп и Джареда Кушнера растут трое детей: помимо двух младших мальчиков, есть еще шестилетняя Арабелла. Старшая дочь американского президента работала моделью, однако затем закончила с отличием факультет экономики в Wharton Business School, и до последнего времени работала исполнительным вице-президентом по развитию и поглощениям Trump Organization. С марта 2017 года дочь президента США Дональда Трампа Иванка работает помощником отца, но, по ее словам, не получает зарплату.

З.Г.

