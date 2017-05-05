В Индии грузовик с гостями со свадьбы упал в канал: Погибли 14 человек – ФОТО

2017-05-05 13:32 | www.oxu.az | 2

В индийском штате Уттар-Прадеш грузовик, перевозивший пассажиров, упал в канал. В результате ДТП не менее 14 человек погибли, 28 получили ранения.

Об этом сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Hindustan Times.

В кузове грузовика ехали десятки людей, возвращавшихся со свадьбы.

По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем. К трагедии могли также привести перегруженность автомобиля, техническая неисправность и плохое качество дороги.

По факту начато расследование.

Б.Г.