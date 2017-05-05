Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан, являющийся членом как исламских, так и европейских организаций, объединяет в себе ценности многочисленных цивилизаций (ФОТО)

2017-05-05 19:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из уникальных стран, где пересекаются географическое и культурное многообразие мира. Столица Азербайджана - Баку является гармоничным сочетанием Востока и Запада, а также современного и исторического периодов.

Об этом в пятницу сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на первой встрече высокого уровня международных организаций в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева вначале поприветствовала участников первого заседания высокого уровня международных организаций в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу и выразила глубокую признательность партнерам Азербайджана по Форуму за активную поддержку в организации столь важного мероприятия, проводящегося в первый раз.

"На протяжении всей своей истории Азербайджан был местом проживания разных общин и национальностей различного происхождения и религии, живших в условиях взаимного сотрудничества и дружбы. Азербайджан, известный как ворота Востока, расположенный на пересечении различных культур и цивилизаций, Востока и Запада, Севера и Юга и, наконец, являющийся членом как исламских, так и европейских организаций, объединяет в себе ценности многочисленных цивилизаций", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент отметила, что вместе с важной ролью, которые играют проживающие в Азербайджане различные народы в общественной и политической жизни страны, отчетливо видно, как они в полной мере сохраняют свои этнические ценности, религию и традиции.

"Наряду с этнической и религиозной толерантностью, атмосфера национального и культурного разнообразия в Азербайджане превратила нашу страну в пространство, где существуют многие национальности и религии, в том числе в платформу межкультурного диалога на глобальном уровне. Азербайджан обладает историей плодотворного и эффективного сотрудничества с различными международными организациями. Мы впервые проводим подобное заседание, которое выводит на передний план растущую роль Азербайджана в сфере поощрения межкультурного диалога в международном масштабе"

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что первое заседание высокого уровня международных организаций организуется на основе партнерства правительства Азербайджана, Совета Европы, ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Всемирной туристской организации ООН и FAO.

"Являющийся активным членом этих организаций Азербайджан провел ряд важных международных мероприятий. Азербайджан - одна из уникальных стран, которая является членом как Совета Европы, так и Организации исламского сотрудничества. Гордимся тем, что активное сотрудничество между двумя этими ведущими международными организациями началось в 2008 году с "Бакинского процесса". Сегодня "Бакинский процесс" является чрезвычайно важной и уникальной международной инициативой. Очень символично, что в 2015 году Баку принимал первые Европейские игры, а на следующей неделе начнутся IV Игры исламской солидарности. В результате обоих мероприятий в Баку прибыли и прибудут представители более 100 стран. Мы считаем это частью "Бакинского процесса"", - сказала Первый вице-президент.

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