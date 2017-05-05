"Танцующий миллионер" уже в Баку (ВИДЕО)

2017-05-05 19:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Почетный гость первого Бакинского шопинг-фестиваля (Baku Shopping Festival), итальянский бизнесмен и филантроп Джанлука Вакки, известный как звезда соцсетей - "Танцующий миллионер", прибыл в столицу Азербайджана.

Джанлука Вакки 6 мая выступит с ди-джей-программой в Elektra Hall.

Выступление в рамках Бакинского шопинг-фестиваля итальянского бизнесмена и филантропа Джанлуки Вакки, чьи видеоролики набирают в социальных сетях рекордное количество просмотров, и известного своими зажигательными танцами, путешествиями и роскошным образом жизни, станет большим подарком для его бакинских поклонников.

Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватывает сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Также проводятся различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, организованы ежедневные шоу - выступления ди-джеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах установлены информационные киоски. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля http://bakushopfest.com/, который функционирует на нескольких языках.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.