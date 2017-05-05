Украинских полицейских проверят на детекторе лжи

2017-05-05 13:40 | www.oxu.az | 2

Посольство США в Киеве собирается закупить 15 комплектов оборудования для исследования на полиграфе. Отметим, что позднее в рамках 2017 года будет закуплено ещё 16 комплектов полиграфов на общую сумму 107,75 тысячи долларов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life , американское правительство в тендерной заявке указывает, что процедура тестирования на полиграфе должна выявлять у будущих работников Национальной полиции Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины «совершённые в прошлом правонарушения в области нарушения прав человека, а также их преданность своей стране».

Б.Г.