НБУ выпустит памятную монету к Евровидению

2017-05-05 13:45 | www.oxu.az | 2

Национальный банк Украины 11 мая 2017 года введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса «Евровидение - 2017» в Украине.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета «Песенный конкурс Евровидение - 2017» изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен. На ее аверсе на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип «Евровидения - 2017»: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи Eurovision song contest Kyiv 2017 и Celebrate diversity («Уважайте многообразие»).

Тираж памятной монеты составляет 40 тысяч штук, продаваться будет по 46 гривен.

Также половина всего тиража памятной монеты будет продаваться через механизм предварительного online-заказа на официальном сайте НБУ с 5 по 15 мая 2017 года.

Напомним, 4 мая в Киеве открыли крупнейшую за всю историю Евровидения фан-зону Eurovision Village.

A.C.

