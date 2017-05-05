ВС Азербайджана предотвратили крупную провокацию армянской армии

2017-05-05 20:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана предотвратили планируемую армянской армией крупную провокацию в Тертерском районе, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства обороны в пятницу.

"В результате принятых мер получена достоверная информация о планах разведслужбы вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий против наших подразделений и населенных пунктов, расположенных в направлении Тертерского района. В результате предпринятых эффективных и упреждающих действий, данный план противника был своевременно выявлен", - говорится в сообщении

Министерство обороны заявляет, что оперативная обстановка вдоль линии фронта и ситуация в целом находится под постоянным контролем.

"В то же время предупреждаем, что и впредь подобная деятельность врага будет более решительно пресекаться. Ответные меры будут беспощадными, и вся ответственность за крупные потери, которые противник понесет, целиком и полностью будет ложиться на криминальное военно-политическое руководство Армении", - говорится в распространенном сообщении.