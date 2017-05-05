В Баку отметили 156-летие индийского нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора (ФОТО)

2017-05-05 20:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку отметили 156-ю годовщину со дня рождения всемирно известного индийского поэта, обладателя Нобелевской премии за выдающиеся достижения в области литературы Рабиндраната Тагора.

До Тагора ни один восточный писатель не получал такого высокого признания своих заслуг. Большинство произведений Тагор написал на бенгальском языке, однако они были переведены на многие другие языки мира.

Несмотря на то, что в мире Тагор наиболее известен как поэт, его творчество не ограничивалось сферой литературы. Он также писал музыку, песни, картины и внес весомый вклад в развитие философии и общественной жизни Индии.

По случаю дня рождения этого великого индийского деятеля в Азербайджанском государственном университете языков состоялся вечер индийский культуры.

В ходе вечера исполняющий обязанности ректора Азербайджанского университета языков профессор Афган Абдуллаев отметил важное значение произведений Рабиндраната Тагора для мировой литературы и выразил надежду, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать популяризации индийской культуры в Азербайджане.

В свою очередь, глава канцелярии посольства Индии в Баку Норбу Неги рассказал о жизни Рабиндраната Тагора и его разнообразном творчестве.

На мероприятии выступили азербайджанские и приглашенные из Индии артисты, которые исполнили индийские национальные песни и танцы. Также в ходе вечера прозвучали отрывки из произведений Рабиндраната Тагора в оригинале и в переводе на азербайджанский язык.

(Автор: Елена Косолапова)