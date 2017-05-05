Состоялась встреча президентов Азербайджана и Мали

2017-05-05 13:47 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Республики Мали Ибрагимом Бубакаром Кейта.

Как передает Oxu.Az, на встрече была особо подчеркнута важность проходящего в Баку IV Всемирного форума межкультурного диалога, выражено удовлетворение уровнем политических связей между странами, отмечена важность развития сотрудничества в экономической сфере.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул наличие хороших возможностей для еще большего развития отношений между Азербайджаном и Мали. Глава государства отметил важность экономического сотрудничества между нашими странами, исследования возможностей взаимной торговли и инвестиций.

Н.О.

