В Британии местные выборы прошли успешно для правящей партии

2017-05-05 13:50 | www.oxu.az | 2

Правящая Консервативная партия успешно выступила на местных выборах в Великобритании, для лейбористов выборы оказались неудачными, а для Партии независимости – катастрофическими.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, британцы накануне голосовали за кандидатов на 4851 место в 88 региональных, городских и местных органах власти в Шотландии, Уэльсе и Англии.

На данный момент подсчитаны результаты по 20 советам, и уже можно говорить о том, что для консерваторов выборы стали самыми удачными с 2008 года: они получили большинство в 10 местных советах, выиграв 523 места и «отвоевав» 138 мест, ранее принадлежавших конкурентам.

Лейбористы получили контроль над двумя местными советами, выиграв 349 мест, потеряв 121.

Либерал-демократы получили 132 места, потеряв 24.

Хуже всего ситуация обстоит с Партией независимости: UKIP не смогла пока выиграть ни одного места, потеряв 41. Большая часть голосов избирателей, в свое время голосовавших за UKIP, ушла к консерваторам.

Восемнадцатого апреля Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, изменила свою позицию, объяснив это необходимостью сплочения народа в свете предстоящих переговоров с ЕС о выходе Британии из объединения. Премьер рассчитывает увеличить присутствие партии в парламенте и тем самым избавиться от дополнительных проблем в ходе переговоров с Евросоюзом.

Б.Г.