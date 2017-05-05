Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан, являющийся членом как исламских, так и европейских организаций, объединяет в себе ценности многочисленных цивилизаций (ФОТО) (версия 2)

2017-05-05 20:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из уникальных стран, где пересекаются географическое и культурное многообразие мира. Столица Азербайджана - Баку является гармоничным сочетанием Востока и Запада, а также современного и исторического периодов.

Об этом в пятницу сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на первой встрече высокого уровня международных организаций в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева вначале поприветствовала участников первого заседания высокого уровня международных организаций в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу и выразила глубокую признательность партнерам Азербайджана по Форуму за активную поддержку в организации столь важного мероприятия, проводящегося в первый раз.

"На протяжении всей своей истории Азербайджан был местом проживания разных общин и национальностей различного происхождения и религии, живших в условиях взаимного сотрудничества и дружбы. Азербайджан, известный как ворота Востока, расположенный на пересечении различных культур и цивилизаций, Востока и Запада, Севера и Юга и, наконец, являющийся членом как исламских, так и европейских организаций, объединяет в себе ценности многочисленных цивилизаций", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент отметила, что вместе с важной ролью, которые играют проживающие в Азербайджане различные народы в общественной и политической жизни страны, отчетливо видно, как они в полной мере сохраняют свои этнические ценности, религию и традиции.

"Наряду с этнической и религиозной толерантностью, атмосфера национального и культурного разнообразия в Азербайджане превратила нашу страну в пространство, где существуют многие национальности и религии, в том числе в платформу межкультурного диалога на глобальном уровне. Азербайджан обладает историей плодотворного и эффективного сотрудничества с различными международными организациями. Мы впервые проводим подобное заседание, которое выводит на передний план растущую роль Азербайджана в сфере поощрения межкультурного диалога в международном масштабе"

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что первое заседание высокого уровня международных организаций организуется на основе партнерства правительства Азербайджана, Совета Европы, ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Всемирной туристской организации ООН и FAO.

"Являющийся активным членом этих организаций Азербайджан провел ряд важных международных мероприятий. Азербайджан - одна из уникальных стран, которая является членом как Совета Европы, так и Организации исламского сотрудничества. Гордимся тем, что активное сотрудничество между двумя этими ведущими международными организациями началось в 2008 году с "Бакинского процесса". Сегодня "Бакинский процесс" является чрезвычайно важной и уникальной международной инициативой. Очень символично, что в 2015 году Баку принимал первые Европейские игры, а на следующей неделе начнутся IV Игры исламской солидарности. В результате обоих мероприятий в Баку прибыли и прибудут представители более 100 стран. Мы считаем это частью "Бакинского процесса"", - сказала Первый вице-президент.

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