Явка во втором туре выборов во Франции рискует стать самой низкой за 48 лет

2017-05-05 13:55 | www.oxu.az | 2

Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции может быть самой низкой с 1969 года.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют данные опроса компании Odoxa, обнародованные в пятницу порталом France Info.

По данным опроса, у каждого четвертого избирателя нет желания идти на выборы в будущее воскресенье, 7 мая. Исследователи отмечают, что есть «высокая вероятность» того, что явка во втором туре будет меньше той, что избиратели продемонстрировали в первом туре (77,77%).

Ожидается, что явка будет ниже, чем на выборах 2002 (79,7%), 2007 (84%) и 2012 (80,3%) годов.

«Рекорд во втором туре был установлен в 1969 году, когда явка составила всего 69%», - отмечает портал.

Опрос проводился 4 мая при участии 988 респондентов из числа совершеннолетних граждан Франции, причем 959 опрошенных внесены в списки избирателей.

Н.О.