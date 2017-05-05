Появился новый чертеж будущего iPhone 8 – ФОТО

2017-05-05 14:00 | www.oxu.az | 2

Блогер Onleak на своей странице в Twitter обнародовал очередной чертеж будущего iPhone 8 cо встроенным Touch ID. В частности изображение подтверждает, что сканер отпечатков будет интегрирован в экран смартфона.

Как сообщает Oxu.Az,также согласно утечке, экран будет занимать у гаджета всю переднюю панель. Однако по периметру будет располагаться небольшая рамка, а вверху - «невидимая» фронтальная камера.

Кроме того в экран будут встроены микрофон, 3D-камера и датчик освещенности.

Подтверждает изображение также вертикально ориентированный модуль двойной камеры, о которой утверждалось во многих более ранних утечках.

Б.Г.