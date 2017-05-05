Пентагон ищет новых солдат для отправки в Афганистан

2017-05-05 14:06 | www.oxu.az | 2

На следующей неделе Пентагон запросит у Белого дома отправки дополнительного числа военных в Афганистан для разрешения «зашедшей в тупик» борьбы с движением «Талибан», сообщает Oxu.Az со ссылкой на AFP.

Американским командирам в Афганистане необходимо укрепить численность на местах, чтобы лучше поддерживать афганские силы и помогать вернуть захваченные «Талибаном» территории.

Отмечается, что Пентагон попросит ещё от трёх до пяти тысяч солдат, в основном для того, чтобы назначить советников и обучить афганских военных и полицейских.

Сегодня численность американских войск в Афганистане составляет около 8400 человек, ещё пять тысяч солдат — из других стран НАТО.

Б.Г.