В КНДР считают, что США и Южная Корея намерены убить Ким Чен Ына

2017-05-05 14:35 | www.oxu.az | 2

Теперь в Северной Корее собираются провести антитеррористическую операцию, чтобы отыскать боевиков.

Министерство государственной безопасности КНДР уверено, что группа боевиков при поддержке ЦРУ и разведки Южной Кореи проникла на территорию их страны, чтобы убить Ким Чен Ына. В ведомстве подозревают, что покушение попытаются совершить при помощи биохимического вещества, передаёт Oxu.Az со ссылкой на издание Yonhap.

В Пхеньяне добавили, что они проведут антитеррористическую операцию, в рамках которой будут выискивать и безжалостно уничтожать всех, кто нацелился на высшее руководство КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил элитные артиллерийские подразделения своей армии и заявил, что они по первому зову должны будут сломать хребет врагам.

Б.Г.