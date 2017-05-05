Министр: Иран будет закупать дополнительную электроэнергию у Азербайджана

2017-05-05 14:42 | www.oxu.az | 2

«Если летом в Иране возникнет спрос на дополнительные объемы электроэнергии, то согласно достигнутой договоренности Азербайджан удовлетворит его».

Как передает Oxu.Az, об этом тегеранскому корреспонденту АПА сказал министр энергетики Ирана Хамид Читчиан.

«Речь идет о 130 МВт электроэнергии. Для обмена электроэнергией создана необходимая инфраструктура».

Отметим, что линии электропередачи обеих стран были синхронизированы в августе 2016 года в ходе визита президента Ирана Хасана Роухани в Баку.

У.А.

