İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

2017-05-05 21:45 | www.trend.az | 1

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmanın ardından, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularına ve hücre evlerine yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA