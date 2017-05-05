Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

2017-05-05 21:55 | www.apa.az | 3

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в пятницу договорились о дальнейших российско-американских контактах.

Как передает АПА, об этом сообщили в МИД РФ.

"В центре внимания находилась тематика сирийского урегулирования. В свете итогов Международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу", - говорится в сообщении МИД.

Разговор прошел по инициативе американской стороны.

"Собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов", - добавили в МИД РФ.