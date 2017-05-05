В Баку жители новостройки жалуются на строительную компанию – ФОТО

2017-05-05 15:00 | www.oxu.az | 2

ООО «Xudafərin» до сих пор не установило лифт в здание, введенное в эксплуатацию в 2003 году.

Как передает Oxu.Az, жители здания, расположенного на проспекте Ататюрка, рассказали Ölkə.Az, что неоднократно жаловались руководству ООО «Xudafərin» на отсутствие лифта, но их лишь «кормят» обещаниями.

По словам жителей, помимо этого имеется необходимость в ремонте одной из лестниц.

Сообщается, что из-за отсутствия лифта верхние квартиры здания практически пустуют.

Как пишет сайт, в зданиях, построенных ООО «Xudafərin», постоянно наблюдаются проблемы.

Утверждается, что в зданиях компании были случаи продажи одной квартиры нескольким лицам, присвоения денег клиентов и т.д.

У.А.