С сегодняшнего дня введен запрет на въезд автомобилей из районов в Баку

2017-05-05 15:07 | www.oxu.az | 2

С сегодняшнего дня, то есть с 5 мая, ограничивается въезд в Баку автомобилей с региональными государственными номерными знаками.

Как передает Oxu.Az, об этом BakiPost заявил начальник отдела Управления дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

«Водители смогут оставить свои автомобили на специальных стоянках на северном и южном въездах в столицу и использовать другие транспортные средства», - отметил он.

Вагиф Асадов порекомендовал по возможности меньше пользоваться личным транспортом в преддверии исламских игр.

З.Г.

