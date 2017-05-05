Глава Еврокомиссии напился перед саммитом в Женеве – ВИДЕО

2017-05-05 15:15 | www.oxu.az | 2

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве в нетрезвом состоянии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание The Sun.

По данным СМИ, на заседании Юнкер вел себя неадекватно, плохо стоял на ногах и не контролировал свои движения. Кроме того, он то и дело сталкивался с людьми и мебелью, начинал яро спорить или нарочито нежно общался со своими младшими помощниками.

«Было ясно, что Юнкер очень хорошо набрался. Он натыкался на вещи вокруг и приставал к сотрудникам младшего персонала с разговорами. Это было странное поведение, оно заставляло всех чувствовать себя немного неловко», - рассказал журналистам один из дипломатов.

Международные лидеры собрались, чтобы положить конец сложному положению Кипра, который с 1974 года расколот между турками и греками, но, как отмечает издание, главной темой саммита стало именно поведение Юнкера.

Председателя Еврокомиссии не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Два года назад в сети появился ролик, на котором он в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.

Н.О.