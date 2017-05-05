В Туркменистане выходной день переносится на 8 мая

2017-05-05 22:08 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - В Туркменистане выходной день с 7 мая 2017 года переносится на понедельник - 8 мая, говорится в указе президента страны.

Документ принят для празднования Дня Победы и хорошего отдыха населения страны, а также в соответствии с частью 3 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана.

Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение указа.

(Автопр: Гусейн Гасанов)