Дорожная полиция сделала предупреждение в связи с Исламиадой

2017-05-05 15:30 | www.oxu.az | 2

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к руководителям управлений, предприятий и организаций, расположенных в центре столицы, а также юридическим и физическим лицам, ведущим деятельность на территории, где будет ограничено движение транспорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в обращении отмечается, что в связи с IV Исламскими играми солидарности, которые пройдут в Баку, на отдельных автомобильных дорогах и некоторых улицах нанесены желтые полосы (Специальные полосы), по которым с 5 по 25 мая движение автомобильного транспорта будет запрещено за исключением привлеченных к Играм автомобилей.

«В связи с этим для обеспечения удобного и беспрерывного движения транспорта в Баку ГУДП обратилось к руководителям управлений, предприятий и организаций, расположенных в центре столицы, а также юридическим и физическим лицам, ведущим деятельность на территории, где будет ограничено движение транспорта, с просьбой накануне мероприятия обеспечить парковку их транспорта только по краю проезжей части дорог. Лицам, у которых рядом с их рабочим местом нет таких стоянок, рекомендуется в эти дни воспользоваться общественным транспортом.

Доводим до внимания водителей, что автомобили, которые припаркованы в местах, где запрещены остановка и стоянка, а также припаркованные на обочине дорог транспортные средства, мешающие беспрерывному и удобному движению, будут эвакуированы. Водители таких автомобилей будут привлечены к административной ответственности.

Главное управление государственной дорожной полиции во время проведения IV Исламских игр солидарности призывает участников транспортного движения серьезно отнестись к соблюдению ПДД», - говорится в обращении.

Б.Г.

