В центре Баку Gelandewagen врезался в здание – ФОТО

2017-05-05 15:44 | www.oxu.az | 2

В центре Баку произошло ДТП с участием автомобиля марки Gelandewagen.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Baku.Ws, инцидент произошел на улице Истиглалият.

По предварительной информации, причиной ДТП стал пешеход, резко вышедший на дорогу. В этот момент двигавшийся на высокой скорости автомобиль выехал с проезжей части во избежание наезда на пешехода. В результате машина врезалась в стену здания вдоль дороги.

Погибших и пострадавших в аварии нет.

Представляем читателям фото с места события:

И.Н.

