Мехрибан Алиева: “Мы стараемся совместными усилиями устранить напряженность между культурами и цивилизациями”

2017-05-05 22:30 | www.apa.az | 3

5 мая в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась первая встреча высокого уровня международных организаций.

Как сообщает АПА, на встрече выступила первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

М.Алиева отметила, что Азербайджан является одной из уникальных стран, где пересекается географическое и культурное разнообразие мира: «Столица Азербайджана Баку является гармоничным соединением Востока и Запада, а также современности и истории. На протяжении истории Азербайджан был местом проживания общин различного происхождения и вероисповедания и разных наций, сосуществовавших в условиях взаимного сотрудничества и дружбы. Известный как ворота Востока, Азербайджан, расположенный на пересечении различных культур и цивилизаций, Востока и Запада, Севера и Юга, и, наконец, являющийся членом как исламских, так и европейских организаций, соединяет в себе ценности многочисленных цивилизаций. Наряду с важной ролью, которую различные народы, проживающие в Азербайджане, играют в общественной и политической жизни нашей страны, мы отчетливо видим, как бережно они хранят свои этнические ценности, религии и традиции. Этническая и религиозная толерантность, атмосфера национального и культурного разнообразия в Азербайджане превратили нашу страну в место существования многочисленных наций и религий, в том числе платформу для межкультурного диалога на глобальном уровне».

М.Алиева сказала, что Азербайджан обладает историей плодотворного и эффективного сотрудничества с различными международными организациями: «Мы проводим первое такое заседание, выдвигающее на передний план возрастающую роль Азербайджана в области поощрения межкультурного диалога в международном масштабе. Первое заседание высокого уровня международных организаций организуется на основе партнерства с правительством Азербайджана, Советом Европы, ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Всемирной туристской организацией ООН и ФАО. Азербайджан, как активный член данных организаций, провел ряд важных международных мероприятий.Азербайджан - одна из немногих стран, являющихся членом как Совета Европы, так и Организации исламского сотрудничества. Мы рады, что активное сотрудничество между этими двумя ведущими международными организациями началось в 2008 году с «Бакинского процесса». Сегодня «Бакинский процесс» является весьма важной и уникальной международной инициативой».

Первый вице-президент подчеркнула, что помимо важных политических инициатив, еще более сближающих нации и религии, Азербайджан реализовал в различных уголках мира многочисленные гуманитарные и благотворительные проекты: «Позвольте отметить некоторые из них:

-Строительство заново школы для девушек в Музаффарабадском регионе Пакистана, разрушенной в результате землетрясения в 2015 году;

-Реставрация древних катакомб Марчеллино и Пьетро в Риме;

-Реставрация исторических памятников в парке Версальского дворца;

-Строительство школ, мечетей и церквей, реабилитационных центров, медицинских учреждений и парков отдыха в ряде городов Боснии и Герцеговины, Грузии, Венгрии, Румынии, России и Сербии;

-Реставрация около 20 местных церквей в регионе Нижняя Нормандия Франции, стеклянных витражей в Страсбургском соборе;

-Реставрация и перевод в цифровой формат древних рукописей в Апостольской библиотеке Ватикана, реставрация ряда памятников в музеях Ватикана;

-Участие в создании отдела исламского искусства в музее Лувра;

-Реставрация архитектурного музея-заповедника Трапезица в городе Велико-Тырново Болгарии;

-Участие в реставрации Берлинской церкви Германии;

-Реставрация зала философов в Капитолийском музее Рима в Италии.

Эти примеры наглядно свидетельствуют о нашей твердой вере в потенциал и существование межкультурного диалога. Наш вклад в охрану глобального культурного наследия демонстрирует однозначную привязанность Азербайджана к ценностям мультикультурализма».

М.Алиева отметила, что цель проведения этого заседания высокого уровня заключается в обсуждении политическими, экономическими, культурными, социальными, финансовыми и другими международными организациями мира вопросов, связанных с безопасностью, устойчивым развитием людей и инклюзивным обществом: «Мы также стараемся проводить совместные мероприятия для того, чтобы устранить напряженность между культурами и цивилизациями, так как порой она создает религиозные, культурные и социальные ограничения. Данная инициатива станет дополнительной платформой в приложении совместных усилий для мобилизации ресурсов, а также для того, чтобы сделать мир более безопасным. Поэтому проведение первого заседания высокого уровня с участием представителей международных организаций обеспечит межкультурное взаимопонимание, толерантность, взаимное уважение, глобальную гражданскую этику, нашу совместную ответственность. Все мы признаем культурное разнообразие в мире. Что же касается всех культур и цивилизаций, то они должны вносить вклад в устойчивое развитие. Решение всех этих вопросов – нелегкое дело. Все мы имеем различное культурное происхождение. Мы считаем и, по меньшей мере, должны признать, что существуют различные перспективы, и они остаются открытыми. Диалог не означает немедленного согласия, простого взаимопонимания или решения других вопросов. Потому что это – попытка восполнить пробел между различными идеями и стереотипами. Естественно, это лучше, чем конфликт. Желаю вам интересных дискуссий. Считаю, что тем самым наша цель станет еще более сильной. Мы продолжим диалог и добьемся устранения многих вызовов».

Затем первая встреча высокого уровня международных организаций продолжила работу в сессиях.

Первая сессия на тему «Совместная ответственность за безопасность людей: Создание устойчивых и инклюзивных обществ по продолжительному развитию» прошла под модераторством министра культуры и туризма Абульфаса Гараева.

На сессии выступили верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Нассир Абдулазиз Аль-Нассер, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Талеб Рифаи, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, заместитель генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Таджан Ильдем, руководитель кабинета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Марио Любеткин.

На состоявшейся затем второй сессии на тему «Налаживание взаимного сотрудничества между экономическими, финансовыми институтами и агентствами развития для межкультурного диалога к повестке дня 2030 года: проблемы и возможности» также были заслушаны интересные выступления.